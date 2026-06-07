MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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07.06.2026 09:20:00

MercadoLibre Stock Is Down 19% This Year. Should You Sell It? (Hint: Zero Wall Street Analysts Rate It a Sell)

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) stock is down 19% this year, but amid market disappointment, Wall Street is still confident in the stock. Out of 26 covering analysts, 85% rate it a buy, while 15% have it as a hold.Should you go with Wall Street, or sell MercadoLibre?Despite what its sagging stock might suggest, MercadoLibre is still in high-growth mode. Management pointed out that even though it's several decades old, the company is still expanding like a young start-up. It's the leader in e-commerce in the 18 countries where it operates, and it's a major player in fintech. In the 2026 first quarter, revenue increased 46% year over year (currency neutral), with a 36% increase in gross merchandise volume and a 55% increase in total payment volume.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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