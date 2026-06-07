MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
07.06.2026 09:20:00
MercadoLibre Stock Is Down 19% This Year. Should You Sell It? (Hint: Zero Wall Street Analysts Rate It a Sell)
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) stock is down 19% this year, but amid market disappointment, Wall Street is still confident in the stock. Out of 26 covering analysts, 85% rate it a buy, while 15% have it as a hold.Should you go with Wall Street, or sell MercadoLibre?Despite what its sagging stock might suggest, MercadoLibre is still in high-growth mode. Management pointed out that even though it's several decades old, the company is still expanding like a young start-up. It's the leader in e-commerce in the 18 countries where it operates, and it's a major player in fintech. In the 2026 first quarter, revenue increased 46% year over year (currency neutral), with a 36% increase in gross merchandise volume and a 55% increase in total payment volume.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
13.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
11.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
08.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
08.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
08.05.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: MercadoLibre gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: MercadoLibre veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)