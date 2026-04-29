MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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29.04.2026 12:09:00
MercadoLibre Stock Is Down 31%. Should You Buy It Before It Reports Earnings on May 7?
With the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) at record highs, it's hard to find bargains on the market. But they always exist if you do a bit of digging.Consider MercadoLibre (NASDAQ: MELI). It's a top e-commerce powerhouse, with high growth rates and expansive opportunities. But it's 30% off its highs and trading at a bargain valuation.With the company scheduled to report earnings next week, is now the time to buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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22.04.26
|Erste Schätzungen: MercadoLibre veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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16.04.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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16.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.at)
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17.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
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