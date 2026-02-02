MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 23:51:00

MercadoLibre Stock Is Up 12%, But This Fund Just Dumped $6 Million

On February 2, Triasima Portfolio Management Inc. disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 3,013 shares of MercadoLibre (NASDAQ:MELI) during the fourth quarter, an estimated $6.33 million trade based on quarterly average pricing.According to the SEC filing dated February 2, Triasima Portfolio Management Inc. sold 3,013 shares of MercadoLibre during the fourth quarter. The estimated value of this sale was $6.33 million, calculated using the average closing price for the quarter. As a result, the fund’s quarter-end position decreased by $7.19 million, a figure that includes both the share sale and price fluctuations.Following the sale, MercadoLibre represents 0.14% of Triasima Portfolio Management Inc.’s 13F assets under managementContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MercadoLibre Inc

mehr Nachrichten