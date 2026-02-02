MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
02.02.2026 23:51:00
MercadoLibre Stock Is Up 12%, But This Fund Just Dumped $6 Million
On February 2, Triasima Portfolio Management Inc. disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 3,013 shares of MercadoLibre (NASDAQ:MELI) during the fourth quarter, an estimated $6.33 million trade based on quarterly average pricing.According to the SEC filing dated February 2, Triasima Portfolio Management Inc. sold 3,013 shares of MercadoLibre during the fourth quarter. The estimated value of this sale was $6.33 million, calculated using the average closing price for the quarter. As a result, the fund’s quarter-end position decreased by $7.19 million, a figure that includes both the share sale and price fluctuations.Following the sale, MercadoLibre represents 0.14% of Triasima Portfolio Management Inc.’s 13F assets under managementContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
26.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Verluste in New York: So performt der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
13.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)