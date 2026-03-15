MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.03.2026 11:15:00

MercadoLibre Stock Just Plunged After Earnings. Buy the Dip -- or Run for the Hills?

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) stock has crushed the market over many years. But it took a sharp turn downward after the company's fourth-quarter earnings release, and it's lost 12% of its value year to date.Is this a sign of trouble, or an opportunity to buy on the dip?MercadoLibre is bursting at the seams as it generates a shift to e-commerce and digital financial solutions for its Latin American markets. There's relentless demand for its products and services, and it's attracting new users at a high rate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MercadoLibre Inc

mehr Nachrichten