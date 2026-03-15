MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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15.03.2026 11:15:00
MercadoLibre Stock Just Plunged After Earnings. Buy the Dip -- or Run for the Hills?
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) stock has crushed the market over many years. But it took a sharp turn downward after the company's fourth-quarter earnings release, and it's lost 12% of its value year to date.Is this a sign of trouble, or an opportunity to buy on the dip?MercadoLibre is bursting at the seams as it generates a shift to e-commerce and digital financial solutions for its Latin American markets. There's relentless demand for its products and services, and it's attracting new users at a high rate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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