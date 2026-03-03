MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

03.03.2026 11:45:00

MercadoLibre Stock Plummets After Earnings. Here's Why the Market Is Getting It Wrong.

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) continues to demonstrate fantastic growth. It's the leader in Latin American e-commerce, and it has tremendous opportunities.However, MercadoLibre stock fell after it reported fourth-quarter and full-year 2025 earnings, and it's trading down 18% over the past year. Let's check out why the market is unhappy and why this looks like a buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
