MercadoLibre Stock Rises Slightly In Pre-Market

(RTTNews) - Shares of MercadoLibre, Inc. (MELI) are rising slightly during the pre-market trading on Thursday after closing at $1,828.29 yesterday on the Nasdaq.

MELI is currently trading at $1,843.05, up $14.76 before the bell. The rise in stock movement is likely due to the company's strong second-quarter financial results, which saw a growth of 50 percent in revenue, reflecting its focus on prioritizing long-term strategic investments over short-term profitability.

For the second quarter, the company reported net revenues and financial income of $10.2 billion compared to $6.8 billion in the prior year. Net income was $466 million, or $9.19 per share, compared to last year's $523 million, or $10.31 per share.