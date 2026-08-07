MercadoLibre vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MercadoLibre ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MercadoLibre die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,20 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 6,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at