MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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17.11.2026 21:00:02
MercadoLibre vs. Shopify: Comparing Recent Revenue Scale and Growth Trajectories
MercadoLibre (NASDAQ:MELI) primarily earns its revenue by operating a prominent digital commerce marketplace alongside a complementary financial technology platform that facilitates secure digital transactions and credit services for users across the broader Latin American region.
While managing a planned leadership transition for its global chief executive officer position, it successfully completed a $1 billion issuance of senior unsecured notes to institutional investors and expanded its marketplace delivery and pharmacy capabilities across Brazil.
Shopify (NASDAQ:SHOP) generates its revenue by providing an extensive digital commerce technology platform that equips independent global merchants with the necessary software tools to build digital storefronts, manage inventory, and fulfill their merchandise sales.
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