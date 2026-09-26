MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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26.09.2026 15:32:24
MercadoLibre vs. Shopify: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
Digital commerce growth has created massive wealth, yet investors often struggle to choose between regional giants and global infrastructure plays. Choosing between MercadoLibre (NASDAQ:MELI) and Shopify (NASDAQ:SHOP) requires weighing localized dominance against worldwide scalability.
MercadoLibre serves as the "Amazon of Latin America," blending a massive marketplace with a powerful digital payments arm. Shopify operates behind the scenes, providing the software tools that allow businesses of all sizes to sell across multiple channels. Both companies are leaders in their respective niches but follow very different business models.
MercadoLibre operates a massive ecosystem that includes its primary marketplace and Mercado Pago, its fintech branch. It serves over 131 million unique buyers and 88 million monthly active users across eight countries, including Brazil and Mexico. The company has integrated its services so deeply that its marketplace now fully embeds 'Mi Página' to streamline how third-party sellers manage their shops.
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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09.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|MercadoLibre Inc
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