Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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26.10.2026 22:15:02
MercadoLibre vs. Uber Technologies: Comparing Recent Quarterly Revenue Trends
MercadoLibre (NASDAQ:MELI) earns its revenue by operating online e-commerce marketplaces and providing digital payment processing services.
It issued $1.0 billion in senior unsecured notes to institutional investors during September 2026, and expanded its regional infrastructure by opening a new logistics distribution center in Mexico.
Uber Technologies generates revenue by connecting users with independent ride-hailing drivers and local delivery services.
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Nachrichten zu Uber
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|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.10.26
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Analysen zu Uber
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|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|24 950,00
|0,56%
|MercadoLibre Inc
|1 485,40
|-8,12%
|Uber
|59,06
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|Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|55 100,00
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