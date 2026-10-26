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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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26.10.2026 22:15:02

MercadoLibre vs. Uber Technologies: Comparing Recent Quarterly Revenue Trends

MercadoLibre (NASDAQ:MELI) earns its revenue by operating online e-commerce marketplaces and providing digital payment processing services.

It issued $1.0 billion in senior unsecured notes to institutional investors during September 2026, and expanded its regional infrastructure by opening a new logistics distribution center in Mexico.

Uber Technologies generates revenue by connecting users with independent ride-hailing drivers and local delivery services.

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
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MercadoLibre Inc 1 485,40 -8,12% MercadoLibre Inc
Uber 59,06 -0,72% Uber
Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 55 100,00 -2,43% Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh

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