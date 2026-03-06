|
06.03.2026 06:31:28
MERCANTIL BRASIL FINANC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
MERCANTIL BRASIL FINANC hat am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,05 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent auf 29,8 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,770 BRL beziffert. Im Vorjahr hatten 0,610 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 117,62 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 105,18 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
