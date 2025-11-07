MERCANTIL BRASIL FINANC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MERCANTIL BRASIL FINANC hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,25 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MERCANTIL BRASIL FINANC 0,400 BRL je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,7 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,4 Millionen BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at