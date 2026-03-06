|
Mercantil do Brasil Financeira präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mercantil do Brasil Financeira hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,05 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,8 Millionen BRL, während im Vorjahreszeitraum 28,7 Millionen BRL ausgewiesen worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,770 BRL gegenüber 0,610 BRL im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Mercantil do Brasil Financeira mit einem Umsatz von insgesamt 117,62 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 105,18 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 11,83 Prozent gesteigert.
