Mercantil do Brasil Financeira stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercantil do Brasil Financeira äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,400 BRL je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,4 Millionen BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mercantil do Brasil Financeira einen Umsatz von 26,7 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at