Mercantil Servicios Financieros Mercantil MVZ (A): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mercantil Servicios Financieros Mercantil MVZ (A) hat am 16.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 125,48 VES je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercantil Servicios Financieros Mercantil MVZ (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 VES in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 28,45 Milliarden VES in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Milliarden VES umgesetzt.

Redaktion finanzen.at