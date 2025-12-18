|
18.12.2025 06:31:28
Mercantil Servicios Financieros Mercantil MVZ (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mercantil Servicios Financieros Mercantil MVZ (B) hat am 16.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 125,48 VES beziffert, während im Vorjahresquartal 0,260 VES je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 28,45 Milliarden VES vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercantil Servicios Financieros Mercantil MVZ (B) 2,27 Milliarden VES umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
