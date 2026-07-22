Mercantile Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mercantile Bank hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Mercantile Bank im vergangenen Quartal 98,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercantile Bank 93,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at