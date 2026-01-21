Mercantile Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mercantile Bank stellte am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercantile Bank 1,22 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 93,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 92,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,47 USD gegenüber 4,93 USD je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 371,80 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 361,89 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at