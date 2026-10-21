Mercantile Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mercantile Bank lud am 20.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 102,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 96,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at