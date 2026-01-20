Mercantile Bank Aktie
WKN: 675407 / ISIN: US5873761044
|
20.01.2026 11:18:33
Mercantile Bank Reveals Advance In Q4 Income
(RTTNews) - Mercantile Bank (MBWM) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $22.84 million, or $1.40 per share. This compares with $19.62 million, or $1.22 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.3% to $82.25 million from $82.48 million last year.
Mercantile Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.84 Mln. vs. $19.62 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.22 last year. -Revenue: $82.25 Mln vs. $82.48 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!