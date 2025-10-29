Mercantile Ventures gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mercantile Ventures hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mercantile Ventures 235,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 178,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at