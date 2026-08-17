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17.08.2026 06:31:29
Mercantile Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mercantile Ventures hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,080 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 230,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercantile Ventures 210,8 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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