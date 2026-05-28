28.05.2026 06:31:29

Mercantile Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mercantile Ventures hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,810 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercantile Ventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 236,7 Millionen INR im Vergleich zu 192,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,620 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Mercantile Ventures 1,55 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 933,37 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mercantile Ventures einen Umsatz von 721,85 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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