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09.11.2026 06:31:29
Mercantile Ventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mercantile Ventures lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Mercantile Ventures vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercantile Ventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 249,4 Millionen INR im Vergleich zu 235,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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