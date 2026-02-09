|
Mercantile Ventures: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mercantile Ventures äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,25 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 250,8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mercantile Ventures einen Umsatz von 183,4 Millionen INR eingefahren.
