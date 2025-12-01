Mercanto gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mercanto präsentierte in der am 28.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,00 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 22,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mercanto 3,89 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at