Mercanto mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mercanto stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Umsatzseitig wurden 1,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercanto 0,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at