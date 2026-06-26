Mercanto: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mercanto präsentierte am 24.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Mercanto mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 43,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at