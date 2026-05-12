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12.05.2026 06:31:29
Mercari,Inc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Mercari,Inc Registered hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 53,65 JPY gegenüber 26,47 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61,04 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mercari,Inc Registered einen Umsatz von 49,91 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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