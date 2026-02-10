Mercari,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mercari,Inc Registered hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,98 JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 56,82 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,24 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

