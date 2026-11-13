Mercari,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

Mercari,Inc Registered hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 62,16 JPY gegenüber 30,30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,54 Prozent auf 63,05 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at