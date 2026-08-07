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07.08.2026 06:31:29
Mercari,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mercari,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 96,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 87,56 JPY je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,67 Prozent auf 62,00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 214,74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Mercari,Inc Registered ein EPS von 159,05 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Mercari,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 229,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 192,63 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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