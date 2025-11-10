Mercari,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mercari,Inc Registered lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mercari,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,90 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49,44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,92 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at