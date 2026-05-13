Mercari,Inc Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mercari,Inc Un hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercari,Inc Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 389,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 327,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at