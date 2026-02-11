Mercari,Inc Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mercari,Inc Un hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercari,Inc Un 0,090 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercari,Inc Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 368,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 323,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at