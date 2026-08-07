Mercari,Inc Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mercari,Inc Un lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte Mercari,Inc Un ebenfalls ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 389,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 335,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,700 USD, nach 0,530 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,49 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at