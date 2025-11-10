Mercari,Inc Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mercari,Inc Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercari,Inc Un ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 335,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercari,Inc Un 301,0 Millionen USD umgesetzt.

