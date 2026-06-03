Mercator Medical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mercator Medical hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,30 PLN je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,36 Prozent auf 145,6 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,7 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at