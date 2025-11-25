Mercator Medical präsentierte Quartalsergebnisse

Mercator Medical hat am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,680 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 145,2 Millionen PLN – ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercator Medical 139,5 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at