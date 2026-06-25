Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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25.06.2026 15:05:00
Mercedes: Aufsichtsratschef fordert 40-Stunden-Woche - Betriebsrat kontert
Ungewöhnliches Wortgefecht beim Stuttgarter Autobauer: Erst forderte Aufsichtsratschef Brudermüller längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich. Nun hält Betriebsratsboss Lümali im SPIEGEL dagegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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