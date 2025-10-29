Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
29.10.2025 07:57:00
Mercedes: Autohersteller meldet Gewinneinbruch - Zölle lassen Absatz sinken
Stark sinkende Absätze in China und die Folgen des Importzolls in den USA belasten Mercedes. Der operative Gewinn brach im dritten Quartal um 70 Prozent ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
