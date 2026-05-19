Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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19.05.2026 12:24:00
Mercedes: Gewerkschaftsorganisation kündigt Abkommen
Drohungen gegen Beschäftigte und Hunderttausende Dollar für Kampagnen: Die internationale Gewerkschaftsorganisation IndustriALL erhebt schwere Vorwürfe gegen den deutschen Autobauer Mercedes – und kündigt ein gemeinsames Abkommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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