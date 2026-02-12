Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.02.2026 07:32:00
Mercedes: Gewinn 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen
Mercedes-Benz schließt das vergangene Jahr mit schlechten Zahlen. Zölle und der intensive Wettbewerb in China haben den Gewinn einbrechen lassen. Der Autobauer setzt auf ein Sparprogramm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!