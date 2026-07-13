Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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13.07.2026 13:11:00

Mercedes: Massiver Ausbau von Werk in Ungarn

Während in Deutschland immer weniger Autos mit Mercedes-Stern vom Band laufen, werden es in Ungarn immer mehr. Die Montage neuer Modelle findet zukünftig am ungarischen Standort in Kecskemét statt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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