Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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16.05.2026 03:11:00
Mercedes: Ola Källenius hält Einstieg in Rüstungsproduktion für denkbar
Tarnfarbe statt Scharzmetallic: Der Autohersteller Mercedes-Benz erwägt, stärker ins Rüstungsgeschäft einzusteigen. Ein Konkurrent hat bereits sehr konkrete Pläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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