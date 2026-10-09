Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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09.10.2026 17:51:00
Mercedes: Warum der Streit um die 35-Stunden-Woche die gesamte Industrie betrifft
Mercedes steckt in der wohl tiefsten Krise seit Jahrzehnten. Nun droht der Vorstand mit Werksschließungen und will die 35-Stunden-Woche abschaffen. Die Machtprobe mit der Gewerkschaft hat Folgen für die gesamte Branche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.10.26
|Mercedes: Warum der Streit um die 35-Stunden-Woche die gesamte Industrie betrifft (Spiegel Online)
|
09.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.10.26
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|9,70
|1,57%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,71
|1,55%
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