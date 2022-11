Mercedes-Aktie gewinnt: Mercedes-Benz erhält Erlaubnis für System zum autonomen Parken

Die Vision, dass Fahrzeuge in Parkhäusern künftig fahrerlos einparken, werde nun zur Realität, teilte das KBA mit.

Basis für die nachträglich aktivierbare autonome Fahrfunktion sind laut KBA die durch das Bundesverkehrsministerium definierten rechtlichen Grundlagen im nationalen Gesetz zum autonomen Fahren (StVG) und der dazugehörigen Verordnung (AFGBV). Darauf aufbauend habe man einen technischen Anforderungskatalog erstellt und damit sowohl Sicherheits- als auch technische Anforderungen an autonome Parksysteme definiert.

Bei dem genehmigten Parksystem handelt es sich um einen autonomen Fahrmodus, bei dem der Fahrer das Fahrzeug künftig an einem bestimmten Übergabeort in einem geeigneten Parkhaus abstellt und dieses von einer im Parkhaus befindlichen AVP-Infrastruktur zu einem vorher reservierten Parkplatz fährt. Nach Übergabe des Fahrzeugs an die AVP-Infrastruktur soll es keiner weiteren Kontrolle durch den Fahrer bedürfen. Mit einem derartigen System soll die Suche nach einem Parkplatz dann entfallen.

Die Aktie von Mercedes-Benz stieg am Mittwoch auf XETRA letztlich um 2,97 Prozent auf 64,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)