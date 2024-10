Mercedes-Aktie kaum verändert: Mercedes-Chef setzt sich für Verschiebung der EU-Zölle auf E-Autos aus China ein

"Wir brauchen mehr Freihandel statt neuer Handelshemmnisse. Deshalb ist eine Lösung wichtig, die sowohl der EU als auch China gerecht wird", sagte Källenius der "Bild". "Die Verhandlungen dafür brauchen Zeit. Um sie nicht zu gefährden, sollte die EU die Vollstreckung der geplanten Zölle verschieben."

Anfang des Monats hatte eine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten für Zusatzzölle auf Elektroautos aus China gestimmt - Deutschland stimmte dagegen. Ob die Einfuhrzölle Anfang November in Kraft treten werden, liegt damit in der Hand der EU-Kommission. Sie beklagt, dass China mit hohen Subventionen den Preis von E-Autos aus der Volksrepublik künstlich drückt und damit ein Schaden für die europäische Industrie droht. Wird noch rechtzeitig eine Lösung mit China am Verhandlungstisch erreicht, können die Zölle gestoppt werden.

Im XETRA-Handel steigt die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise um minimale 0,05 Prozent auf 57,33 Euro.

STUTTGART (dpa-AFX)