Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
|Verkaufsverbot?
|
01.06.2026 17:53:00
Mercedes-Aktie schwächer: Gegenwind aus den USA belastet
Ein Gesetzentwurf, der einen Ausschuss im US-Repräsentantenhaus passiert hat, sieht das Verbot der Produktion und des Verkaufs von Fahrzeugen in den USA vor, deren Hersteller zu mindestens 15 Prozent ausländischen "US-Gegnerstaaten" gehören, darunter auch China.
Fast 10 Prozent der Mercedes-Benz-Anteile gehören dem chinesischen, staatlich kontrollierten Autokonzern BAIC. Weitere knapp zehn Prozent sind dem Eigentümer des Geely-Autokonzerns Li Shufu zuzurechnen. Der US-Markt ist der zweitgrößte Automarkt der Welt, Mercedes unterhält in Tuscaloosa (Alabama) zudem eine große Fabrik, die unter anderem die lukrativen Mercedes-SUV-Modelle GLE und GLS baut.
Der Gesetzentwurf sei weit davon entfernt, Gesetz zu werden, und dürfte noch Änderungen erfahren, könne aber zumindest die Marktstimmung belasten, kommentierte ein Händler am Morgen.
/edh/men/stk
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: