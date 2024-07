Mercedes-Aktie tiefer: Mercedes-Benz verkauft im zweiten Quartal weniger Fahrzeuge

In Jahressicht führten Modellwechsel und stärkere Orientierung auf profitables Wachstum aber zu einem Rückgang der Verkäufe um 4 Prozent. Vor allem in Deutschland fiel das Geschäft schwach aus. Insgesamt 496.700 Pkw wurden von Anfang April bis Ende Juni verkauft, wie der Autohersteller in Stuttgart mitteilte. Während Plug-in-Hybride stärker nachgefragt waren, ging der Absatz rein batterieelektrischer Pkw deutlich zurück.

Inklusive Vans ging der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge um 23 Prozent zurück. 45.800 E-Pkw wurden weltweit verkauft - ein Rückgang von 25 Prozent. Der Hochlauf von Elektrofahrzeugen habe sich in wichtigen Märkten verlangsamt, erklärte das Unternehmen. Überdies habe man sich auf "ein gesundes Wachstum in einem Marktumfeld" konzentriert, das "durch starke Rabatte" gekennzeichnet sei. Bei Plug-in-Hybriden stiegen die Verkäufe dagegen um 27 Prozent.

Nach Ländern zeigte das Stuttgarter Unternehmen im zweiten Quartal in Deutschland einen Rückgang der Verkäufe um 16 Prozent auf 49.300 Pkw, während der Absatz in Europa insgesamt mit 157.500 Fahrzeugen stabil blieb. In den USA ergab sich mit 84.700 verkauften Fahrzeugen ein Minus von 4 Prozent. Im wichtigsten Automarkt China blieb Mercedes-Benz mit 172.600 verkauften Einheiten um 6 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Mercedes-Benz Vans verbuchte im zweiten Quartal einen Absatzrückgang von 13 Prozent auf 103.400 verkaufte Fahrzeuge. In den USA und Deutschland gingen die Verkäufe von Reisemobilen zurück, in Deutschland lief auch das Geschäft mit Service und Handwerk schlechter.

Anteilsscheine von Mercedes-Benz verlieren am Mittwoch via XETRA zeitweise 0,4 Prozent auf 62,90 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)